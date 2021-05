PF cumpre mandados em cidades de AL por fraudes no combate à covid em Sergipe

A Polícia Federal cumpre, nesta sexta-feira (28), mandados de busca e apreensão em quatro cidades alagoanas em busca de provas contra uma organização criminosa que teria desviado recursos destinados ao combate ao coronavírus na cidade de Pacatuba (SE). A operação foi denominada Palude e visa ao cumprimento de 23 mandados em Sergipe e Alagoas. Em…

PF/SE

Em Alagoas, os alvos estão nas cidades de União dos Palmares, Satuba, Boca da Mata e Maceió. As investigações tiveram início a partir de denúncias de fraude na contratação de empresas de sanitização de espaços públicos e privados em Pacatuba, no montante de R$ 1,71 milhão.

De acordo com relatório da Controladoria Geral da União (CGU), foram detectados indícios de conluio entre as empresas e entes participantes, a exemplo de confecção de propostas conjuntas. Também foram observados indícios de superfaturamento. O valor supostamente fraudado corresponde a 65% dos recursos destinados ao enfrentamento à pandemia no município.

Os envolvidos podem responder pela prática de crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, dispensa indevida de licitação, fraude à licitação, organização criminosa e lavagem de dinheiro.