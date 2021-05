Philco tem vagas de emprego para TODO BRASIL; veja cargos

A Philco tem vagas de emprego pelo país! A empresa é referência em produtos eletrônicos, bem como eletrodomésticos que fazem parte do nosso cotidiano. A companhia está buscando profissionais para complemento de equipe de sucesso! Quer fazer parte desse processo seletivo? Veja as informações, a seguir, para se candidatar!

Philco tem vagas de emprego para TODO BRASIL

A empresa está anunciando diversas cargos disponíveis, com oportunidades abertas para várias regiões do país. Os contratados terão direito a participação nos lucros da Philco, plano médico e odontológico, auxílio creche, consignado, refeitório na empresa e seguro de vida. Veja quais são os cargos abertos!

Engenheiro de Processo Smd;

Supervisor de Auditoria Interna;

Encarregado de Manutenção Elétrica;

Inspetor da Qualidade I;

Encarregado de Manutenção Mecânica;

Técnico de Informática I;

Técnico de Processo SMT Sr;

Técnico de Manutenção SMT Jr.

Todas as oportunidades trazem exigências e critérios para a concorrência ao cargo. Portanto, é importante certificar-se de que há o cumprimento de todos os itens avaliativos do Processo Seletivo da Philco, que busca profissionais comprometidos com bons resultados!

Como se inscrever

A Philco tem vagas de emprego para públicos diversos. Se você se encaixa em uma das funções abertas e quer fazer parte da equipe de sucesso, entre na página de inscrição, escolhe a sua oportunidade almejada e cadastre o seu currículo atualizado. As demais informações sobre a empresa e características das vagas estão atualizadas no site de participação.

Acompanhe o Notícias Concursos e mantenha-se atualizado com as vagas de emprego diárias!