PIAUIENSE: Em vantagem, Altos encara o Fluminense em busca do título

PIAUIENSE: Em vantagem, Altos encara o Fluminense em busca do terceiro título



No primeiro jogo, o Altos venceu por 2 a 1 e, com isso, tem a vantagem do empate

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Teresina, PI, 21 (AFI) – Fluminense e Altos decidem, neste sábado, às 20h, o título do Campeonato Piauiense. O Flu, que busca seu primeiro título, precisa reverter desvantagem, agora como visitante na Arena Arena Ytacoatiara, Piripiri, estádio do 4 de Julho. O Altos, por sua vez, que está em sua quinta final em seis anos, busca seu terceiro título, e não joga no Felipão, pois este está interditado.

PRIMEIRO JOGO

No primeiro jogo, o Altos venceu por 2 a 1 e, com isso, tem a vantagem do empate. Caso o Fluminense vença por um gol de diferença, independente do placar, o campeão será decidido nos pênaltis.

Foto: Luís Júnior/AA Altos

CAMPANHAS E HISTÓRIA



Na primeira fase, o Altos terminou na liderança com 26 pontos – foram sete vitórias, cinco empates e duas derrotas. O Fluminense chegou a 24 com sete vitórias, três empates e quatro derrotas. Nos dois encontros entres os clubes, o Altos venceu por 2 a 0.

Fundado em 1938, o Fluminense está em sua primeira final e busca seu primeiro título. Foi campeão duas vezes da segunda divisão, incluindo 2020, quando conseguiu o acesso. O Altos, fundado em 2013, vai para sua quinta final e busca seu terceiro título. Levou a melhor em 2017 e 2018, mas foi superado em 2016 e 2019.

OS TIMES



No lado do Altos, dois desfalques são certos: o goleiro Fábio e o lateral-esquerdo Ronan, que tratam lesão na coxa. A boa notícia é que o técnico Marcelo Vilar, que cumpriu suspensão, estará à beira do gramado no segundo jogo.

Assim como no primeiro jogo, o Fluminense, do técnico Wallace Lemos não tem baixas, uma vez que os pendurados não receberam novo cartão amarelo. O zagueiro David, que chegou a desmaiar após pancada no tórax, está bem e viajou com o grupo.