PIAUIENSE: River escapa com empate e rebaixa o Tiradentes à Segundona

Piauiense

PIAUIENSE: River escapa com empate e rebaixa o Tiradentes na última rodada



Graças ao gol do experiente Marcelo Nicácio, o River empatou fora de casa e se garantiu na Primeira Divisão

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

Teresina, PI, 16 (AFI) – Foi realizada na manhã deste domingo a última e decisiva rodada da primeira fase do Campeonato Piauiense. Com Altos e Fluminense já garantidos na final, restou a disputa pelo último rebaixado. Pior para o Tiradentes, que disputará a Segundona em 2022.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todos os Campeonatos Estaduais do Brasil online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada. Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

VEJA TODOS OS DETALHES DOS ESTADUAIS

O Tiradentes visitou o Fluminense no estádio Albertão e venceu por 1 a 0, com gol de Lucas. Com a vitória, o time chegou aos 15 pontos, mas permaneceu na penúltima colocação do Estadual. Enquanto o Fluminense, finalista, ficou com os mesmos 24 pontos e na segunda posição.

Quem poderia ter sido rebaixado, mas escapou foi o River, que empatou com o Parnahyba por 1 a 1 no estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba. Radamés abriu o placar para o time da casa, mas Marcelo Nicácio deixou tudo igual para o time tricolor. O River encerrou a primeira fase na sexta posição com 16 pontos – um ponto a mais que o Tiradentes, rebaixado. O Parnahyba ficou em quinto com 17.

Os quatro jogos da última rodada aconteceram na manhã deste domingo

Nos outros jogos, o 4 de Julho recebeu o Flamengo e venceu por 3 a 1 na Arena Colorada, em Piripiri; e o Altos, finalista, ficou no 1 a1 com o já rebaixado Picos no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

FINAIS

Fluminense e Altos farão a decisão do Campeonato Piauiense 2021. A expectativa é que o primeiro duelo aconteça já na próxima quarta-feira e o outro no sábado.