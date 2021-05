Picos-PI 3 (1) x (4) 1 Tocantinópolis-TO – Vitória sofrida na Série D

Brasileiro

Picos-PI 3 (1) x (4) 1 Tocantinópolis-TO – Vitória sofrida e vaga na Série D garantida



O time tocantinense levou a vaga na fase de grupos em tom dramático neste domingo

Publicado em 30/05/2021

por Reinaldo Cisterna

Palmas, TO, 30 (AFI) – O Tocantinópolis está classificado para a fase de grupos do Brasileiro da Série D, mesmo perdendo no tempo normal para o Picos (PI) por 3 a 1. Isso porque nas penalidades derrotou o time piauiense por 4 a 1, na tarde deste domingo (30), no Estádio Hevídio Nunes, em Picos, no Piauí.

No jogo de ida, disputado em Tocantinópolis, na última quarta-feira, o TEC havia vencido o Picos por 2 a 0. E com a vitória do Picos pela diferença de dois gols a vaga foi definida nas cobranças das penalidades máximas.

Com a conquista da vaga, o Tocantinópolis agora integrará o Grupo B ao lado do Palmas (TO), 4 de Julho (PI), Guarany de Sobral (CE), Imperatriz (MA), Juventude Samas (MA) e Moto Club (MA) e Paragominas (PA).

HERÓI!

Anotem aí. O goleiro Paulo Henrique do Tocantinópolis com duas defesas nas cobranças de pênaltis foi o herói e destaque da classificação do time tocantinense diante do Picos (PI).

Picos vence no tempo normal, mas cai nos pênaltis. Fotos: Antônio Rocha

Nas cobranças de pênaltis fizeram os gols do Tocantinópolis: Jheimy, Jefferson, Sandro e Marcinho. E apenas Caíque fez o gol do Picos. Os jogadores Raphael Freitas e David Rocha pararam no paredão chamado Paulo Henrique.

BOLA ROLANDO!

Nos 90 minutos, os donos da casa que precisavam vencer por uma diferença superior a dois gols para ficar com a vaga direta, mas só conseguiram vencer descontando a diferença de dois gols na vitória por 3 a 1. Com isso, a decisão da vaga foi para os pênaltis.

Com a bola rolando, os três gols do Picos foram marcados por Raphael Freitas (17’1T), Rhuann (03’2T) e Caíque (15’2T).Rhuann (contra) marcou o único gol do Tocantinópolis, aos 26 do segundo tempo.