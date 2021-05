PicPay confirma que vai dar R$ 20 aos clientes; veja como receber

O PicPay, carteira digital de pagamentos, vai aumentar o pagamento para os usuários que indicarem a plataforma para amigos. No início do programa, para cada indicação que cadastrava um cartão na plataforma, a empresa pagava R$ 10. Porém, esse valor foi atualizado.

Agora, o valor para quem aderir o código de indicação e realizar uma transação no valor de R$ 20, no máximo em sete dias, terá um bônus de R$ 20. Esse valor poderá ser utilizado em vários serviços, como pagamentos de boletos, faturas, recarga de celular, entre outros.

Como compartilhar o código de indicação no PicPay

Para encontrar o seu código de indicação no aplicativo do PicPay, acesse a plataforma com o login da sua conta, ou cadastre-se gratuitamente na opção “Criar minha carteira PicPay”. Em seguida, clique no ícone localizado no canto superior direito da tela e copie o seu código de indicação.

Caso o cadastro na plataforma seja usando o código de indicação, acesse o PicPay pela primeira vez e clique na opção “Criar minha carteira PicPay”. Na sequência, informe o seu nome completo e o número de telefone. Você receberá um código de verificação através do SMS. Após a verificação, informe o seu endereço de e-mail e crie sua senha de acesso. Por fim, selecione “Possui um código promocional?”, adicione o código de indicação e toque e “Ativar”.

Vale ressaltar que, se você baixar o aplicativo do PicPay direto, sem a indicação, quem recebe o bônus de R$ 20 é somente o usuário que está baixando o app. Entretanto, caso use o código de indicação, tanto quem indica quanto quem baixa o aplicativo recebe o valor.

PicPay lança cartão sem anuidade e com 5% de caschback