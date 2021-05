Pipo Saúde recruta profissionais de diversas áreas

A Pipo Saúde, uma startup de tecnologia e gestão de benefícios que está revolucionando a experiência que as pessoas têm com a saúde, está recrutando profissionais para o preenchimento de 12 vagas abertas em diferentes áreas e funções.

Dentre as posições disponíveis, os destaques ficam para os cargos de Analista People Analytics, Analista de qualidade e treinamento CX, Analista de Operações de Benefícios – Movimentação, Designer de Produto, Especialista de Marketing de Produto, Executivo de Vendas, Growth Hacker, Pessoa Engenheira de Software, Supervisor de Operações de Benefícios – Faturamento, Supervisor de Operações de Benefícios – Movimentação e UX Researcher. Todas as vagas são home office.

Fundada em agosto de 2019, a Pipo recebeu investimento de fundos renomados como Monashees, OneVC e Kaszek. Com isso, a startup tem atuado de forma consistente e agora busca reforçar seu quadro de funcionários para suportar o crescimento e, claro, expandir ainda mais o negócio.

Além disso, para cumprir sua missão de manter a inclusão e a diversidade em seu ecossistema, a empresa oferece três vagas de engenheiros de software, sendo uma direcionada à mulheres, outra destinada a pessoas negras e a última focada em pessoas trans.

Os requisitos exigidos variam de acordo com o cargo pretendido. No entanto, a empresa afirma que todos os contratados terão direito a benefícios, como auxílio-flexível para ser utilizado com alimentação ou com o que quiser, auxílio parental, férias flexíveis, programa ZenKlub (Saúde Mental e Bem-estar), plano odontológico e plano de saúde.

Como se candidatar

Para concorrer a qualquer uma das vagas disponíveis na Pipo Saúde, os interessados devem acessar o site http://pipo-saude.breezy.hr e cadastrar currículo. As oportunidades são para atuação remota e, é claro, o mesmo vale para o processo seletivo.

