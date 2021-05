Pirani é cobrado por torcedor do Santos às vésperas da decisão contra o São Bento

O jovem meia Gabriel Pirani, do Santos, foi cobrado por um torcedor neste sábado no prédio onde realiza reforço físico. O santista pede explicações sobre o mau momento que o clube está vivendo e chega a questionar se os atletas estão sendo pagos.

O meio-campista responde que o problema não é financeiro e destaca que os jogadores também não estão contentes com a fase que o Alvinegro Praiano atravessa.

Pirani foi abordado por um torcedor. Que personalidade do meia do Santos. pic.twitter.com/DVGofTgGRw — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) May 8, 2021

“A gente quer apoiar vocês, de coração. Nós somos torcedores fanáticos de coração e queremos apoiar vocês, de verdade. Está em um momento difícil, mas que isso seja um motivo para vocês alavancarem na Libertadores. Estamos juntos”, disse o torcedor.

O Santos precisa de pelo menos um empate contra o São Bento para não ser rebaixado pela primeira vez à Segunda Divisão do Campeonato Paulista. A partida decisiva, válida pela 12ª rodada do Estadual, ocorre neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Vila Belmiro. O Peixe já não tem mais chances de avançar às quartas de final.

Na Libertadores, o Alvinegro está na terceira posição do Grupo C, com três pontos, seis a menos que o líder Barcelona de Guayaquil e três em relação ao vice-líder Boca Juniors. Na próxima terça-feira, o time enfrenta justamente o Boca, em casa.