Pix: é possível cancelar uma transferência?

O PIX é o mais famoso sistema de transferência e pagamentos instantâneos do país. A ferramenta criada pelo Banco Central em novembro de 2020, após 6 meses já toma conta de mais da metade do volume de transações entre os brasileiro. No entanto, em algumas situações o usuário pode cometer um engano na hora de fazer PIX.

Para saber se o usuário pode realizar o cancelamento da transação, ele deve se atentar aos casos em que o recurso pode ser usado. Além disso, é interessante deixar claro que para evitar esse tipo de situação os usuários devem conferir suas transações via PIX antes de confirmá-las.

Vale ressaltar que o uso do PIX é gratuito e qualquer pessoa pode utilizar a ferramenta a qualquer momento. Para realizar a transferência não é necessário efetuar download de nenhum aplicativo, ou extensão. Por ser um sistema adotado pelo Banco Central, às contas correntes das instituições bancárias brasileiras são conectadas com a ferramenta.

Segundo o Banco Central, por ser um sistema em grande evidência, a instituição tem buscado maneiras de inovar e aumentar as funcionalidades da ferramenta. Algumas das novidades são o PIX saque e o PIX troco, por exemplo.

Como funcionam transações da ferramenta

Há diferentes maneiras de fazer pagamentos com o Pix. O usuário consegue acessar todas elas no aplicativo de seu banco, por meio da seção destinada ao sistema de pagamentos instantâneos. Além de como cancelar o Pix, vale entender como as operações ocorrem.

Uma das formas de fazer um PIX é por meio da chave cadastrada pelo usuário, onde é preciso apenas colocar a chave da pessoa que se quer transferir. Cada usuário tem o direito da cadastrar no máximo 5 chaves PIX, das quais as informações podem ser:

Número do CPF ou CNPJ

Telefone celular

E-mail

Chave aleatória

Outra forma de realizar um PIX é por meio de um QR Code, em que para fazer o pagamento o usuário deve utilizar a câmera para leitura do mesmo. Também é possível fazer esse procedimento através do PIX copia e cola.

É possível cancelar um PIX?

Quando um PIX é realizado a transação ocorre em poucos segundos, por isso após a confirmação da transferência ou pagamento não é possível cancelar a transação. Portanto é essencial que os usuários verifiquem se todas as informações estão corretas antes de finalizar a transação.

Em casos em que o usuário não perceba alguma anomalia, a única solução para isso é pedir que a pessoa que recebeu o PIX envie-o de volta. Ou também, em casos que o valor tenha sido confundido, a pessoa pode apenas pedir a devolução de parte do dinheiro.