PIX: evolução para pequenos negócios – Notícias Concursos

Essa semana o PIX, sistema de pagamentos instantâneos desenvolvido pelo Banco Central, completou 6 meses de funcionamento. O lançamento do recurso foi no dia 16 de novembro de 2020 e desde então conquistou muitos usuários, principalmente entre as pessoas físicas.

Recentemente o sistema tem conquistado ainda mais as micro e pequenas empresas (MPEs), isso se deve ao fato da inclusão de novas funcionalidades. Na sexta-feira retrasada (14), por exemplo, o PIX Cobrança começou a ser usado. A funcionalidade permite ao usuário gerar faturas para pagamentos por meio de QR Code que calcula possíveis multas, juros e até mesmo descontos.

O Sebrae começou a analisar o sistema PIX desde seu lançamento e acompanhou a sua evolução no mercado. “As facilidades prometidas pelo Banco Central desde novembro do ano passado se tornaram realidade ao se confirmar, na prática, por meio da sua usabilidade”, disse a analista da empresa, Cristina Araújo.

Sobre os benefícios do PIX ela ainda comentou que: “A disponibilidade por 24h por dia, a velocidade das transações, a conveniência para pagamento, seja por QR Code ou chave PIX, são benefícios que, ao final do dia, no fechamento do caixa, contribuem para que o empreendedor tenha condições de tomar decisões mais assertivas para o negócio”.

Evolução do sistema para micro e pequenas empresas

Segundo o Banco Central, o PIX já conta com cerca de 237,3 milhões de chaves cadastradas. Dentre essas chaves o número de pessoas físicas é 83,5 milhões, os MEIs entram nessa categoria. Enquanto o número de pequenos negócios que usam o sistema é de 5,5 milhões. Entre as instituições que podem ofertar o recurso temos bancos tradicionais, fintechs, instituições de pagamento e cooperativas de crédito.

Vale ressaltar que o número de transações com PIX está em contínuo crescimento tanto entre pessoas físicas quanto aquelas que envolvem empresas. A partir de dados do Sebrae referentes a abril de 2021, os pagamentos de pessoas para empresas com o sistema têm uma taxa de crescimento de 57,5% ao mês.

Por fim, a analista do Sebrae comentou sobre a agenda evolutiva do PIX e segundo ela, as evoluções tendem a conseguir maior adesão das micro e pequenas empresas. Em síntese, essa perspectiva de uma crescente na adesão desse público se deve principalmente pela inclusão de funções como PIX saque, PIX troco, por exemplo.

Outras funções que o Banco Central tem programado para o sistema este ano são:

Pagamento por aproximação;

Possibilidade de realizar transações mesmo offline;

Mecanismo para devolução em casos de suspeitas de fraude e falhas operacionais.

Simples Nacional com PIX

Recentemente, saiu o anúncio de que micro e pequenas empresas que precisarem realizar o pagamento de impostos podem realizá-los via PIX pelo Simples Nacional. Ademais, acredita-se que essa possibilidade pode beneficiar mais de 16 milhões de empresas.

O pagamento dos tributos do Simples Nacional via PIX é bem fácil e rápido, basta o contribuinte seguir os passos:

Pegar o Documento de Arrecadação no site do Simples Nacional, o documento terá um QR code escaneável; Então, o usuário deve abrir o aplicativo da instituição financeira que deseja realizar o pagamento; Escolher a opção PIX; Escanear o QR Code com a câmera do celular; Confirmar a operação e pronto!

Vale destacar, que aqueles que estiverem com dívidas renegociadas também estão aptos para realizar o pagamento das parcelas do Simples Nacional via PIX.