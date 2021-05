PIX na Caixa – Veja Como Funciona e Quais São as Limitações

O que é o PIX?

O PIX pode ser limitado de acordo com a política da instituição bancária, por isso, a Caixa Econômica limitou alguns valores e horários para as transações.

No entanto, o PIX é uma ferramenta criada pelo Banco Central que possibilita efetuar o pagamento de contas e compras, bem como, fazer transferências e receber pagamentos.

Sendo assim, o PIX funciona de forma rápida, leva em média 7 segundos para finalizar uma transação, mesmo para transações realizadas entre bancos diferentes. O funcionamento do PIX ocorre em qualquer dia e horário.

Há limitação para essa ferramenta?

Todavia, o PIX pode ser limitado pela instituição bancária, como ocorre com a CAIXA, que possui algumas limitações de horários para seus canais.

Para realizar as operações via PIX basta cadastrar a sua chave e receber ou transferir valores. Bem como, é possível realizar pagamentos através via QR Code. Além disso, para os comércios é possível gerar QR Codes e deixá-los visíveis nos caixas, agilizando o fluxo de pagamentos.

O que é um QR Code?

O QR Code é um tipo de código que forma a figura de um quadrado e guarda as informações da operação de pagamento como a conta de destino, por exemplo. Sendo assim, é um meio de pagamento que tem se popularizado cada vez mais, pela fácil leitura através dos smartphones.

Quais informações podem ser cadastradas como Chave?

É possível cadastrar como chave PIX algumas informações pessoais, bem como, é possível gerar chaves aleatórias. Tais como:

CPF/CNPJ;

Número do celular;

Endereço de e-mail;

Chave aleatória;

A chave aleatória se refere a um número aleatório gerado pelo sistema, para quem não quiser informar os outros dados cadastrais, ou já tiver esgotado as possibilidades de chaves com dados pessoais ao distribui-las em suas contas bancárias ou carteiras digitais.

Para quem eu posso enviar um Pix?

Os pagamentos via PIX podem ser utilizados em transações/transferências:

Entre pessoas físicas;

De pessoa para estabelecimentos comerciais, incluindo comércio eletrônico; (pagamento de uma compra);

Entre pessoas jurídicas (como pagamento a fornecedores);

De pessoas e empresas para entes governamentais (pagamentos impostos, por exemplo);

De empresas para pessoas (pagamento de salários e benefícios sociais).

Limites das operações com o PIX na CAIXA Econômica Federal

A CAIXA opera com limites diários, ou por transação para as transferências ou pagamentos enviados via PIX, pelos seus canais digitais. (A tabela abaixo foi extraída do site oficial da CEF).

Confira os valores de cada canal e por faixa de horário:

Faixa de Horários Internet Banking e aplicativo Caixa App Caixa App Caixa TEM 06h01 às 22h R$5.000 R$30.000² R$60.000³ R$1.2004 R$6005 22h01 às 00h R$3.500 R$3.500 R$1.2004 R$6005 00h01 às 06h R$1.500 R$1.500 R$1.2004 R$6005

1- Refere-se a solução mobile forte. | 2- Limite disponibilizado para Pessoa Física. | 3- Limite disponibilizado para Pessoa Jurídica. | 4- Limite diário de movimentação da conta | 5- Limite por transação pelo App CAIXA TEM.