PLACAR FI: Com classificados na A2, confira TODOS os RESULTADOS do DIA

E, agora, como já é tradição, o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia

Publicado em 15/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 15 (AFI) – Depois de uma semana intensa de muitos jogos pelo Brasil e pelo Mundo, o sábado (15) não poderia ser diferente. Os destaques do dia ficaram com as diversas finais e títulos estaduais, além da definição dos classificados às quartas de final da Série A2 do Campeonato Paulista.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia.

Foto: Dorival Rosa / Portuguesa

BRASILEIRO SUB-17

Internacional 0 x 0 Fluminense

Chapecoense 0 x 3 Vasco

Santos 2 x 0 Sport

Grêmio 1 x 2 Cruzeiro

Flamengo 2 x 1 Ceará

São Paulo 5 x 2 América-MG

Botafogo 0 x 5 Palmeiras

Atlético-GO 1 x 1 Bahia

Atlético-MG 0 x 0 Corinthians

BRASILEIRO FEMININO

Botafogo 2 x 0 Minas Brasília

BRASILEIRO FEMININO A2

Atlético-MG 4 x 0 Aliança-GO

Esmac 9 x 0 São Raimundo-RR

Botafogo-PB 6 x 1 Santos Dumont-SE

PAULISTA A2

Água Santa 3 x 3 Portuguesa Santista

Juventus 2 x 1 EC São Bernardo

Monte Azul 1 x 2 Red Bull Brasil

Oeste 0 x 0 Rio Claro

XV de Piracicaba 0 x 0 Atibaia

Portuguesa 3 x 0 Audax

São Bernardo 1 x 1 Velo Clube

Taubaté 1 x 3 Sertãozinho

PAULISTA A3

Batatais 0 x 1 Bandeirante

Votuporanguense 3 x 1 Penapolense

Capivariano 1 x 1 Primavera

Rio Preto 2 x 2 São José

Barretos 3 x 1 Olímpia

Linense 4 x 4 Comercial

Noroeste 3 x 3 Desportivo Brasil

Marília 0 x 3 Nacional

ALAGOANO

CSA 0 x 0 CRB

AMAZONENSE

São Raimundo-AM 2 x 1 Manaus-AM

BRASILIENSE

Brasiliense-DF 1 x 0 Ceilândia-DF

CAPIXABA

Rio Branco-VN 3 x 0 Rio Branco-ES

CARIOCA

CEARENSE

Crato 1 x 2 Pacajus-CE

Icasa-CE 3 x 2 Caucaia-CE

Ceará 0 x 2 Fortaleza

Atlético-CE 2 x 2 Ferroviário-CE

PARAENSE

Remo-PA 3 x 0 Castanhal-PA

PARAIBANO

Perilima-PB 1 x 4 Atlético Cajazeiras-PB

PARANAENSE

Cascavel CR 1 x 9 Maringá-PR

Cianorte-PR 1 x 0 Azuriz

Londrina 0 x 0 FC Cascavel-PR

Paraná 0 x 1 Operário-PR

Rio Branco-PR 2 x 1 Coritiba

Toledo-PR 0 x 1 Athletico-PR

POTIGUAR

Santa Cruz 3 x 2 Assu

RORAIMENSE

Náutico-RR 0 x 2 GAS

SERGIPANO

Sergipe-SE 3 x 1 Lagarto-SE

ALEMÃO

Borussia Mönchengladbach 1 x 2 Stuttgart

Bayer Leverkusen 1 x 1 Union Berlin

Freiburg 2 x 2 Bayern de Munique

Hertha Berlin 0 x 0 Colônia

Schalke 04 4 x 3 Eintracht Frankfurt

Augsburg 2 x 0 Werder Bremen

Arminia Bielefeld 1 x 1 Hoffenheim

COPA DA INGLATERRA

Chelsea 0 x 1 Leicester City

INGLÊS

Burnley 0 x 4 Leeds United

Southampton 3 x 1 Fulham

Brighton 1 x 1 West Ham

ITALIANO

Genoa 3 x 4 Atalanta

Spezia 4 x 1 Torino

Juventus 3 x 2 Internazionale

Roma 2 x 0 Lazio

PORTUGUÊS

Boavista 1 x 0 Portimonense

Farense 1 x 0 Tondela

Benfica 4 x 3 Sporting

Rio Ave 0 x 3 Porto