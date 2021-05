PLACAR FI: Com finalistas e campeões, confira os RESULTADOS desta 4ª!

PLACAR FI: Com finalistas e campeões, confira os RESULTADOS desta QUARTA-FEIRA



PLACAR FI acompanha TODOS os principais campeonatos do Brasil e do Mundo com os resultados em TEMPO REAL

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 19 (AFI) – Com os Campeonatos Estaduais em reta final, o PLACAR AO VIVO do FUTEBOL INTERIOR tem acompanhado duelos decisivos e nesta quarta-feira não foi diferente. Destaque para a definição dos finalistas em Santa Catarina (Chapecoense e Avaí) e no Ceará (Ceará e Fortaleza).

Ainda nesta quarta-feira, alguns times brasileiros entraram em campo pela Copa Libertadores e se classificaram, caso de Atlético-MG e Flamengo – o São Paulo se classificou mesmo sem entrar em campo.

Pela Copa Sul-Americana, o Atlético-GO tropeçou em casa e se complicou e o Athletico-PR venceu na Arena da Baixada e encaminhou sua vaga na próxima fase.

Ainda teve muita bola rolando nos Campeonatos Internacionais e Copas Internacionais, que consagraram Juventus e PSG como campeões em cima de Atalanta e Monaco, respectivamente.

Flamengo e LDU empataram por 2 a 2 no Maracanã

Confira os resultados desta quarta-feira (19):

CAMPEONATO BRASILEIRO – SUB-17

Palmeiras 3 x 1 Atlético-GO

Flamengo 4 x 3 Grêmio

CAMPEONATO ALAGOANO

CSE 2 x 1 Aliança

CAMPEONATO CATARINENSE

Chapecoense 1 x 1 Marcílio Dias

Brusque 0 x 1 Avaí

CAMPEONATO CEARENSE

Ferroviária 0 x 3 Ceará

Fortaleza 6 x 0 Atlético-CE

CAMPEONATO PARAIBANO

Nacional 1 x 1 Botafogo

CAMPEONATO PIAUIENSE

Fluminense 1 x 2 Altos

CAMPEONATO POTIGUAR

Assu 1 x 1 Globo

América 0 x 0 Palmeira

Força e Luz 3 x 4 Potiguar de Mossoró

Santa Cruz 1 x 2 ABC

CAMPEONATO RONDONIENSE

Real Ariquemes 1 (4) x (3) 0 Guaporé

COPAS INTERNACIONAIS

Atalanta 1 x 2 Juventus

Monaco 0 x 2 PSG

CAMPEONATO INGLÊS

Tottenham 1 x 2 Aston Villa

Newcastle 1 x 0 Sheffield United

Everton 1 x 0 Wolverhampton

Crystal Palace 1 x 3 Arsenal

Burnley 0 x 3 Liverpool

West Bromwich 1 x 3 West Ham

CAMPEONATO PORTUGUÊS

Porto 4 x 0 Belenenses

Gil Vicente 1 x 2 Boavista

Nacional da Madeira 1 x 2 Rio Ave

Vitória de Guimarães 1 x 3 Benfica

Portimonense 0 x 0 Braga

Moreirense 3 x 0 Famalicão

Santa Clara 4 x 0 Farense

Sporting 5 x 1 Marítimo

COPA LIBERTADORES

Deportivo Táchira x Always Ready (EM ANDAMENTO)

River Plate 2 x 1 Santa Fé

Sporting Cristal 2 x 0 Rentistas

Flamengo 2 x 2 LDU

Vélez Sarsfield 2 x 1 Unión La Calera

Cerro Porteño 0 x 1 Atlético-MG

América de Cali x La Guaira (EM ANDAMENTO)

COPA SUL-AMERICANA

Rosario Central 5 x 0 Huachipato

Jorge Wilstermann 1 x 2 Arsenal de Sarandí

Athletico-PR 1 x 0 Melgar

Aucas 3 x 0 Metropolitanos

Atlético-GO 0 x 0 Libertad

Emelec 2 x 0 Deportes Tolima