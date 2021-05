PLACAR FI: Com São Paulo campeão, veja os RESULTADOS do DOMINGO!

PLACAR FI: Com São Paulo e outros campeões, veja os RESULTADOS do DOMINGO!



Publicado em 23/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 25 (AFI) – O domingo foi bem movimentado no mundo do futebol, tanto no Brasil quanto no mundo. Entre os destaques, estão jogos as finais que sagraram diversos campeões, como São Paulo, Grêmio, Ceará, entre outros.

Claro, o Placar ao Vivo do Portal Futebol Interior acompanhou todos os jogos e traz para você a lista com os resultados. Confira após a foto:

BRASILEIRO FEMININO A1

Palmeiras 1 x 0 Bahia

Corinthians 5 x 2 Real Brasília-DF

BRASILEIRO FEMININO A2

Esmac 6 x 0 Assermurb-AC

UDA-AL 1 x 3 Ceará

CRESSPOM-DF 0 x 1 Atlético-MG

Chapecoense 1 x 1 Ponte Preta

América-MG 2 x 0 Brasil de Farroupilha-RS

Criciúma 0 x 1 Fluminense

Vila Nova-ES 2 x 0 Atlético-GO

Red Bull Bragantino 4 x 0 Sport

COPA DO BRASIL SUB-20

Botafogo 3 x 0 Floresta-CE

BRASILEIRO SUB-17

América-MG 1 x 0 Ceará

PAULISTÃO

São Paulo 2 x 0 Palmeiras – São Paulo campeão



FORA DO MORUMBI, TORCIDA FESTEJA TÍTULO DO SÃO PAULO

_______________________________________________________________________________________________________________



ALAGOANO

CSE 2 x 1 ASA-AL

BAIANO

Bahia de Feira-BA 2 x 3 Atlético Alagoinhas-BA – Atlético campeão

CAPIXABA

Rio Branco-VN 1 (7) x (8) 1 Real Noroeste-ES – Real Noroeste campeão

CATARINENSE

Avaí 2 x 1 Chapecoense

CEARENSE

Fortaleza 0 x 0 Ceará – Fortaleza campeão

GAÚCHO

Grêmio 1 x 1 Internacional – Grêmio campeão

GOIANO

Vila Nova-GO 1 (4) x (5) 1 Grêmio Anápolis – Grêmio Anápolis campeão

MARANHENSE

Moto Club-MA 1 x 3 Sampaio Corrêa-MA – Sampaio Corrêa campeão

MATO-GROSSENSE

Cuiabá-MT 1 x 1 Operário-MT – Cuiabá campeão

PARAENSE

Paysandu-PA 4 x 1 Tuna Luso – Paysandu campeão

PARAIBANO

Campinense-PB 1 x 0 Treze-PB

Sousa-PB 1 x 0 Nacional

Perilima-PB 0 x 0 São Paulo Crystal-PB

Botafogo-PB 5 x 0 Atlético Cajazeiras-PB

PERNAMBUCANO

Náutico 1 x 1 Sport – Náutico campeão

POTIGUAR

Globo-RN 2 x 3 Santa Cruz

ABC 3 x 1 América-RN

SUL-MATO-GROSSENSE

Operário-MS 2 x 4 Dourados

Aquidauanense-MS 2 x 0 Comercial-MS

Costa Rica 2 x 0 União ABC-MS

ESPANHOL

Granada 0 x 0 Getafe

Sevilla 1 x 0 Alavés

FRANCÊS

Angers 1 x 2 Lille

Brest 0 x 2 PSG

Lens 0 x 0 Monaco

Lyon 2 x 3 Nice

Metz 1 x 1 Olympique

Nantes 1 x 2 Montpellier

Reims 1 x 2 Bordeaux

Rennes 2 x 0 Nimes

Saint-Etienne 0 x 1 Dijon

Strasbourg 1 x 1 Lorient

INGLÊS

Arsenal 2 x 0 Brighton

Aston Villa 2 x 1 Chelsea

Fulham 0 x 2 Newcastle

Leeds United 3 x 1 West Bromwich

Leicester City 2 x 4 Tottenham

Liverpool 2 x 0 Crystal Palace

Manchester City 5 x 0 Everton

Sheffield United 1 x 0 Burnley

West Ham 3 x 0 Southampton

Wolverhampton 1 x 2 Manchester United

ITALIANO

Internazionale 5 x 1 Udinese

Atalanta 0 x 2 Milan

Bologna 1 x 4 Juventus

Napoli 1 x 1 Hellas Verona

Sassuolo 2 x 0 Lazio

Spezia 2 x 2 Roma

Torino 1 x 1 Benevento