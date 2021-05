PLACAR FI: Com títulos estaduais, veja os RESULTADOS do SÁBADO!



Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 24 (AFI) – O sábado foi bem movimentado no mundo do futebol, tanto no Brasil quanto no mundo. Entre os destaques, estão jogos as finais que sagraram diversos campeões, como Atlético-MG, Flamengo, CSA, entrou outros.

Claro, o Placar ao Vivo do Portal Futebol Interior acompanhou todos os jogos e traz para você a lista com os resultados. Confira após a foto:

BRASILEIRO FEMININO A1

Santos 2 x 0 São José

Grêmio 1 x 1 Flamengo

Internacional 0 x 0 Minas Brasília

São Paulo 7 x 1 Napoli-SC

Avaí Kindermann 3 x 2 Botafogo

Ferroviária 3 x 1 Cruzeiro

BRASILEIRO FEMININO A2

Vitória 0 x 1 Fortaleza

Náutico 0 x 3 Botafogo-PB

Cefama-MA 0 x 2 Tiradentes-PI

Oratório-AP 0 x 3 Real Ariquemes-RO

Paraíso 1 x 4 JC

Serc 2 x 5 Juventude Conquista-BA

São Raimundo-RR 2 x 2 Iranduba

COPA DO BRASIL SUB-20

Atlético-MG 0 x 2 Coritiba

Palmeiras 1 x 1 Avaí

Internacional 3 x 2 Vasco

BRASILEIRO SUB-17

Corinthians 1 x 2 Fortaleza

Internacional 2 x 0 Santos

Atlético-MG 4 x 0 Chapecoense

PAULISTA A3

Bandeirante 0 x 0 Comercial

Desportivo Brasil 1 x 0 Capivariano

Primavera 2 x 1 Nacional

Rio Preto 4 x 1 Batatais

Barretos 1 x 0 Votuporanguense

Marília 1 x 1 Noroeste

Olímpia 0 x 4 Linense

São José 2 x 1 Penapolense

ALAGOANO

CRB 1 (3) x (4) 1 CSA – CSA campeão

AMAZONENSE

Manaus-AM 3 x 2 São Raimundo-AM – Manaus campeão

CARIOCA

Vasco 0 (3) x (0) 1 Botafogo – Vasco campeão Taça Rio

Flamengo 3 x 1 Fluminense – Flamengo campeão estadual

MINEIRO

Atlético-MG 0 x 0 América-MG – Atlético campeão

PIAUIENSE

Altos-PI 3 x 0 Fluminense-PI – Altos campeão

POTIGUAR

Palmeira 3 x 4 Potiguar de Mossoró-RN

RORAIMENSE

São Raimundo-RR 3 x 2 Náutico-RR

Atlético-RR 2 x 1 GAS

SERGIPANO

Lagarto-SE 1 x 0 Sergipe-SE – Sergipe campeão

ALEMÃO

Bayern de Munique 5 x 2 Augsburg – Bayern campeão

Borussia Dortmund 3 x 1 Bayer Leverkusen

Hoffenheim 2 x 1 Hertha Berlin

Wolfsburg 2 x 3 Mainz

Eintracht Frankfurt 3 x 1 Freiburg

Union Berlin 2 x 1 RB Leipzig

Colônia 1 x 0 Schalke 04

Werder Bremen 2 x 4 Borussia Mönchengladbach

Stuttgart 0 x 2 Arminia Bielefeld

ESPANHOL

Celta 2 x 3 Betis

Eibar 0 x 1 Barcelona

Elche 2 x 0 Athletic Bilbao

Huesca 0 x 0 Valencia

Osasuna 0 x 1 Real Sociedad

Real Madrid 2 x 1 Villarreal

Valladolid 1 x 2 Atlético de Madrid – Atlético campeão

ITALIANO

Cagliari 0 x 1 Genoa

Crotone 0 x 0 Fiorentina

Sampdoria 3 x 0 Parma