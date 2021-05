Planejamento Financeiro Pessoal e Hábitos Econômicos em Longo Prazo

Dicas para viabilizar um planejamento financeiro pessoal e economizar em longo prazo

Realizar um planejamento financeiro pessoal é primordial para que você possa economizar e alcançar seus objetivos em longo prazo. Por isso, trouxemos algumas dicas para que você comece a modificar os seus hábitos.

Verifique seus extratos bancários e dívidas pendentes

Primeiramente, verifique seus extratos bancários, junte todas as suas dívidas. Caso você tenha investimentos, analise a rentabilidade e as projeções. Esse é o primeiro passo para que você inicie um planejamento financeiro pessoal durável.

O Serasa permite que você consulte o seu CPF de forma gratuita. Basta acessar o site e verificar as suas dívidas atualizadas.

Verifique seu Score

Além disso, é importante que você verifique no Serasa o seu score atual, principalmente para fazer um comparativo em um determinado prazo.

Sendo assim, agora que você mapeou seus gastos, revise os valores. Para isso, você precisa separá-los para que fique mais fácil o seu planejamento financeiro pessoal.

Categorize seus custos fixos e variáveis

Sendo assim, é importante que você separe seus gastos em fixos e variáveis para que você saiba exatamente qual é o valor do seu custo de vida e quais são os seus hábitos passíveis de redução de custos. Essa separação é fundamental em um planejamento financeiro pessoal.

Sabemos que os gastos fixos são aquelas contas mensais inerentes à manutenção de uma casa. Sendo assim, são as contas referentes ao fornecimento de água, energia elétrica, internet, telefone etc. Já os custos variáveis são aqueles gastos que não acontecem todo mês e não possuem um valor fixo.

Após os levantamentos, você deve categorizar cada item. No entanto, para ficar mais fácil seu planejamento você pode utilizar uma planilha, um caderno, ou ainda, um aplicativo de finanças pessoais, pois facilitam para você essa categorização e separação entre os custos fixos e os custos variáveis.

Estabeleça metas pessoais e acompanhe os controles

Por conseguinte, você precisa estabelecer metas pessoais e verificar dentro do seu estilo de vida atual o que é essencial para você.

Por isso, pode criar uma categoria para os itens que considera essenciais. Além disso, você pode ajustar, dentro desse planejamento financeiro pessoal, o que é importante e quais hábitos podem ser modificados para economizar.

Renegocie dívidas e foque nos hábitos financeiros para viabilizar uma poupança através de um planejamento financeiro pessoal

Você pode realizar acordos de suas dívidas no Serasa através do Feirão Serasa Limpa Nome, que possui disponibilidade de negociação completamente online. Claro, desde que as parcelas estejam cabíveis nas suas categorias planejadas.

Assim sendo, enquanto você paga as suas dívidas, estará direcionando um controle para que futuramente, mantenha seu orçamento positivo, e possa guardar dinheiro na poupança. Pois, não esqueça que nesse primeiro momento você deve alimentar o hábito da poupança, ainda que o valor para essa finalidade seja baixo em um primeiro momento. Já que modificar hábitos é um dos objetivos de um planejamento financeiro pessoal.