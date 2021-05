Planejamento Financeiro Pessoal e Seus Hábitos Em Longo Prazo

O desafio do planejamento financeiro pessoal

O planejamento financeiro pessoal pode ser um desafio para pessoas que nunca controlam suas finanças e estão endividadas.

No entanto, é possível ter a situação atual com um ponto de partida e analisar alguns pontos importantes para modificar seus hábitos financeiros em longo prazo.

Primeiramente, deve verificar a sua situação atual através de um mapeamento que pode ser feito por meio de uma separação entre seus custos fixos e variáveis.

Mapeamento de dívidas atuais dentro do planejamento

Além disso, esse mapeamento permite que você analise as suas dívidas atuais em quantidade e valores. Sendo assim, procure informações para que tenha essa atualização. Insira as parcelas de uma renegociação em seu planejamento financeiro pessoal.

O Feirão Serasa Limpa Nome permite que você verifique as dívidas em seu nome de forma gratuita. Bem como, é uma ferramenta que disponibiliza acordos financeiros com descontos de até 90%. Desconto oferecido por empresas parceiras do Serasa.

Sendo assim, essa é uma possibilidade para que você analise a viabilidade de renegociações e insira essas parcelas dentro de um planejamento financeiro.

Direcione um valor para a poupança

Além disso, é importante que direcione um valor para a poupança, ainda que no início esse valor seja baixo e não aparente que vai fazer diferença dentro de um planejamento financeiro. Neste princípio, o seu foco deve ser nas mudanças de hábitos, posteriormente, poderá ajustar valores.

Alimente o hábito de guardar

Além disso, ao criar o hábito da poupança, naturalmente você irá questionar seus hábitos de consumo. Já que muitas compras feitas por impulso podem ser evitadas quando você passa a se questionar. Primeiramente, sobre a necessidade daquele produto e, se necessário, ainda pode questionar se deve adquiri-lo nesse exato momento.

São pequenas alterações em seu comportamento que irão direcionar um planejamento financeiro pessoal e em longo prazo poderão fazer diferença na sua vida financeira.

Faça trocas inteligentes

Além disso, é importante que você faça trocas inteligentes que resultem em economia e pode ser feita uma troca simples, como uma conta bancária tradicional por uma conta online. Bem como, o cartão de crédito tarifado pode ser trocado pelo cartão de crédito sem anuidade oferecido pela mesma fintech que possui a conta digital.

Pequenas mudanças grandes resultados em longo prazo

Além disso, pode verificar em seus gastos algumas mudanças possíveis, como trocar a TV a cabo pelo streaming, por exemplo.

Ainda que sejam mudanças relativamente pequenas, em longo prazo poderão fazer bastante diferença no seu planejamento financeiro e no valor direcionado mensalmente para sua poupança.