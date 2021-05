Pocah critica VT ‘erótico’ exibido na final do BBB 21: ‘Fiquei extremamente constrangida’

Nesta quarta-feira (5), a cantora Pocah ficou revoltada nas redes sociais, após a produção do ‘BBB’, usar um áudio da funkeira durante uma prova do líder, em que ela fez dupla com Arthur e ter dado uma conotação erótica ao som.

Foto: Reprodução

A ex-sister se pronunciou sobre a ‘brincadeira’ da produção do reality show, no Twitter. “Conversei com uma das diretoras do programa e me queixei do áudio fora do contexto na edição. Fiquei extremamente constrangida. No momento em que ouvi a primeira vez, um dos produtores estava comigo e ele me viu em choque! Amo e respeito muito o programa mas isso não foi legal!”, escreveu ela.

O noivo da cantora, Ronan Souza, também não gostou do vídeo e detonou a produção do programa na rede social. “Vi o vt da globo o agora. Falta de senso passou longe, ridículo demais! Enfiaram o respeito no c*. Um monte de criança assistindo, nossas famílias, todos! Coloca um vt desses da sua mulher editor, pra ver se seus filhos e família vão curtir! Arrombado”, disparou.

O programa usou um áudio da funkeira, durante uma das provas do Líder, em que ela fez dupla com Arthur, que ela diz ‘Vai Arthur’ e utilizou em outra cena. Conhecido como ‘gemidão da Pocah’, o trecho viralizou nas redes sociais.