Pocah revela como foi primeira noite com noivo após o BBB: ‘couro comeu’

A cantora e ex-BBB Pocah contou aos seus seguidores, na noite desta quarta-feira (19), como foi a primeira noite com seu noivo, Ronan Souza, após a sua participação no reality show da Globo.

Aos risos com Ronan, Pocah revelou que o “couro comeu” durante o reencontro. Dentro da casa, a cantora citou diversas vezes a saudade que estava. Ao escapar de um paredão, ela mandou um recado ao vivo para o amado, que viralizou na web. “Amor, vai com a mão que eu não estou chegando agora, não”, disse a cantora.

Ao sair do BBB21, a cantora foi pedida em noivado por Ronan em uma surpresa durante o café com Ana Maria Braga, no Mais Você.