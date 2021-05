Polícia apreende celulares de viúva e amigos de MC Kevin; entenda

Durante as investigações da morte do funkeiro MC Kevin, a Polícia Civil apreendeu cinco aparelhos celulares na tentativa de encontrar conteúdos que apontem para a versão de que o artista pulou da varanda após ele e um amigo se relacionarem sexualmente com a modelo Bianca Domingues.

O celular do próprio cantor, da modelo, e três aparelhos de outros dois amigos (Vitor e Jonathan) estão com a polícia, que recebeu relatos de testemunhas sobre o MC ter ficado com medo de ser flagrado pela mulher e, por isso, tentou pular para outra varanda do hotel. Há ainda uma outra versão a ser apurada: a de que Kevin tentou pular da varanda para a piscina, como informado inicialmente pela PM.