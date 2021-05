Político é flagrado fazendo xixi em sessão online do parlamento

Já dá para pedir música no ‘Fantástico’! William Amos, um político canadense, foi flagrado urinando durante uma sessão online do parlamento do país e pediu desculpas publicamente após o ocorrido. E esta não foi a primeira vez que ele se envolve em polêmicas com nudez.

“Eu urinei sem perceber que estava sendo filmado. Embora tenha sido acidental e não visível ao público, foi completamente inaceitável, e eu peço desculpas”, escreveu no Twitter. Para quem não lembra, no dia 14 de abril, o parlamentar foi flagrado sem roupas também durante uma videochamada do parlamento.