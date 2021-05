Brasileiro

Série B: Ponte Preta acerta com volante campeão da Libertadores pelo Atlético-MG



Lucas Cândido é o segundo reforço da Macaca para a Segunda Divisão

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 21 (AFI) – A Ponte Preta acertou no início da tarde desta sexta-feira a contratação do volante Lucas Cândido, que está sem clube desde fevereiro, quando deixou o Vitória. O jogador passará por uma bateria de exames médicos antes de assinar com o clube campineiro para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

A Ponte Preta espera anunciar ao menos seis reforços para buscar o acesso na Série B. Além de Lucas Cândido, o atacante Richard, ex-Botafogo, está acertado. Outro que deve chegar é Hernane Brocador, do Sport. O clube campineiro tenta ainda reforçar o setor ofensivo e a posição de goleiro, já esperando perdendo Ivan, que ainda não estreou na temporada por conta de lesão.

Lucas Cândido reforça a Ponte Preta

Lucas Cândido, 27 anos, foi revelado nas categorias de base do Atlético Mineiro, onde ficou de 2013 a 2020. Foi emprestado para o Vitória. Fez 47 jogos com a camisa rubro-negra e marcou um gol. Ele tem como principal conquista a Copa Libertadores da América pelo clube mineiro, mas sofreu com inúmeras lesões durante a carreira.

O jogador chega para suprir a ausência de Barreto, que tem contrato apenas até o fim de maio. Ele retornará, neste primeiro momento, ao Criciúma, que pediu R$ 1,5 milhão para liberá-lo de forma definitiva, oferta recusada pela equipe campineira.

SÉRIE B

A Ponte Preta fará sua estreia na Série B do Brasileiro no dia 30 de maio (domingo), às 11h, no estádio Augusto Bauer.