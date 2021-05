Ponte Preta acerta contratação do atacante Josiel para a Série B

Brasileiro

Atacante de time do Brasileirão é o novo reforço da Ponte Preta



Josiel foi campeão mato-grossense pelo Cuiabá na tarde deste domingo

Publicado em 23/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 23 (AFI) – Ainda sem definir quem será o treinador para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta continua reforçando seu elenco. A mais nova contratação da Macaca é o atacante Josiel, de 22 anos.

O reforço é aguardado nos próximos dias em Campinas para realizar exames médicos e assinar contrato. Só aí que a Ponte Preta deve oficializar a sua contratação.

Josiel vai reforçar a Ponte Preta na Série B (Foto: AssCom Dourado)

Josiel tem passagem pela base do Grêmio e passou por Nacional e Azuriz-PR antes de chegar ao Cuiabá no ano passado, quando fez apenas quatro jogos.

Na atual temporada, Josiel disputou 14 partidas e marcou quatro gols. Neste domingo, o atacante foi titular na final do Campeonato Mato-grossense, conquistada pelo Cuiabá.

“Josiel é um jovem atacante que consegue jogar fora da área e também como referência. Por enquanto não é de muita força, mas sabe se posicionar. Teve bom aproveitamento nas oportunidades no Estadual”, disse o jornalista Pedro Lima, do site Olhar Esportivo.

Antes de Josiel, a Ponte Preta acertou as contratações do lateral-esquerdo Rafael Santos (ex-Inter de Limeira), do volante Lucas Cândido (ex-Vitória) e do atacante Richard (ex-Botafogo-SP).