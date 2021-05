Ponte Preta alinha contratação de Richard, atacante do Internacional

Paulista

Série B: Ponte Preta alinha contratação de atacante do Internacional



Richard chegaria à Macaca por empréstimo junto ao Colorado

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 17 (AFI) – A Ponte Preta alinhou a contratação do atacante Richard, que pertence ao Internacional e disputou o último Campeonato Paulista com a camisa do Botafogo. Pelo Pantera, o atleta atuou em oito oportunidades, mas não marcou gol.

Quem entregou a negociação foi o próprio executivo de futebol do Botafogo-SP, Paulo Pelaipe. O dirigente chegou a afirmar que o atacante, de apenas 21 anos, estava acertado com a Ponte Preta.

Richard tem contrato com o Internacional até o fim de 2022. O Colorado tenta dar uma sequência ao atleta visando a possibilidade do jogador incorporar a equipe na próxima temporada. Hoje, não faz parte dos planos de Miguel Angel Ramirez.

Richard está na mira da Ponte Preta

Caso o atleta seja anunciado pelo time campineiro, Richard brigará por posição com Moisés, Niltinho, Pedrinho, João Victor e Bruno Michel.

TROFÉU DO INTERIOR

A Ponte Preta carimbou a classificação para a final do Troféu do Interior ao bater o Red Bull Bragantino nos pênaltis.