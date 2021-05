Brasileiro

Já sem Apodi, Ponte Preta coloca ex-Botafogo e Cruzeiro no radar para lateral



Trata-se de Kevin Peterson, que vem tendo pouco espaço no time carioca e já jogou no Guarani em 2018

Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 26 (AFI) – O torcedor pontepretano acordou na manhã desta quarta-feira (26) com uma notícia nada animadora: a saída do lateral-direito e atual capitão Apodi, que recebeu uma boa proposta do Goiás, onde também irá disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, com uma lacuna no setor, o diretoria da Ponte Preta está vasculhando o mercado e tem como uma das opções, Kevin Peterson, ex-Botafogo.

Aos 23 anos, o defensor está no Botafogo-RJ há dois anos, mas não vem tendo muito espaço. Ao todo, neste tempo, ele fez 39 jogos com a camisa do alvinegro carioca e não marcou gols. Chegaria para disputar vaga com Felipe Albuquerque, reserva direto da posição e Jeferson, que retornou recentemente de empréstimo do Ituano.

Kevin Peterson está no radar da Ponte

Kevin foi revelado nas categorias de base do Avaí, onde teve destaque e chamou atenção do Cruzeiro, que o comprou. Sem conseguir se manter no time principal do Cruzeiro por muito tempo, jogou por empréstimo na Tombense, Guarani, Goiás e Grêmio.

Após o vice no Troféu do Interior no Paulistão, a Ponte Preta se prepara para a estreia na Série B, que acontece já neste próximo domingo (30), às 11 horas, contra o Brusque, fora de casa, no Estádio Augusto Bauer.