Ponte Preta confirma saída de zagueiro contestado e volante ex-Red Bul

Série B: Ponte Preta confirma saída de zagueiro contestado e volante ex-Red Bull



São eles: o zagueiro Luizão e o volante Barreto, que tinham contato até o final do mês de maio, que não foram renovados

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 22 (AFI) – O sábado (22) está sendo de mudanças pelos lados do Estádio Moisés Lucarelli. Depois de confirmar que Fábio Moreno deixou o comando da equipe para retornar à Coordenação Técnica, a Ponte Preta confirmou a saída de dois jogadores às vésperas do início da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. São eles: o zagueiro Luizão e o volante Barreto.

“A Ponte Preta agradece o zagueiro Luizão e o volante Barreto pelos bons trabalhos com a camisa alvinegra e deseja boa sorte a ambos os atletas! Os contratos dos dois jogadores se encerram em dez dias e o término foi antecipado, os liberando para usufruírem deste período”, confirmou o time campineiro em uma postagem nas redes sociais.

Bastante contestado pela torcida, Luizão estava na Ponte Preta desde 2020 após se destacar na boa campanha do Santo André no Paulistão. De lá para cá foram 35 jogos e três gols. Já o volante Barretos não conseguir se firmar desde que chegou a Campinas, também na temporada passada, emprestado pelo Red Bull Bragantino. Ao todo, fez 22 jogos e fez um gol.

A estreia da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro está marcada para domingo, dia 30, contra o Brusque, às 11 horas, no estádio Augusto Bauer, em Brusque.