Ponte Preta oficializa saída de treinador há uma semana da Série B

Brasileiro

Pressionada, Ponte Preta oficializa saída de Fábio Moreno antes da Série B



Fábio Moreno deixa o comando do time profissional e voltará a trabalhar na Coordenação Técnica do clube

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 22 (AFI) – A notícia que muitos davam como certa aconteceu na manhã deste sábado: Fábio Moreno (foto abaixo) não é mais o treinador da Ponte Preta. O clube confirmou o seu retorno à Coordenação Técnica e agora buscará um novo técnico para o Campeonato Brasileiro da Série B.

A decisão foi tomada em conjunto em reunião no estádio Moisés Lucarelli. Embora seja evidente o desgaste interno, Moreno aceitou retornar ao cargo que lhe competia antes de assumir o time interinamente e posteriormente ser efetivado. Ele acredita num bom trabalho há longo prazo no time campineiro.

Fábio Moreno vinha sendo muito criticado no comando da Ponte Preta

Fábio Moreno vinha sendo imensamente criticado por imprensa e torcedores antes mesmo da derrota para o Novorizontino na final do Troféu do Interior. O vice-campeonato só pressionou ainda mais a diretoria a reavaliar o trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo profissional.

Agora, a diretoria pontepretana terá que correr contra o tempo para anunciar um substituto para a Série B, com início marcado para o próximo final de semana.

A primeira partida da Ponte Preta está marcada para domingo, dia 30, contra o Brusque, às 11 horas, no estádio Augusto Bauer, em Brusque.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DA PONTE PRETA:

Em reunião realizada nesta manhã para planejamento da série B, entre o comando de futebol e a comissão técnica, ficou definido que Fábio Moreno irá reassumiro cargo de coordenador técnico da macaca. Moreno irá priorizar a implementação do Padrão Ponte Preta e auxiliar o gerente executivo Alarcon Pacheco na reformulação do elenco e novas contratações do clube. A diretoria executiva irá trabalhar no nome de um novo treinador, que deverá ser anunciado em breve. O auxiliar técnico Sandro Forner irá comandar o treinamento na reapresentação desta segunda.