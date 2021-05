Ponte Preta x Palmeiras: onde assistir ao duelo pelo Paulistão, arbitragem e escalações

Em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Paulista 2021, Ponte Preta e Palmeiras se enfrentam neste domingo (9), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

A última rodada da fase de grupos do torneio estadual irá decidir o último classificado para as quartas de final. Palmeiras e Novorizontino brigam pela vaga no Grupo C.

Para o Verdão, é necessário vencer a Ponte em Campinas e torcer para um empate ou uma derrota do time de Novo Horizonte, que pega o Corinthians em Itaquera, para se classificar à próxima fase pelo critério da pontuação. Já a Macaca, por sua vez, eliminada do Paulistão, está apenas cumprindo tabela.

>> Dudu de volta ao Palmeiras? Veja jogadores emprestados que ainda são do seu time

FÁBIO MORENO PODE POUPAR JOGADORES CONTRA O PALMEIRAS; YURI VOLTA APÓS SUSPENSÃO

O técnico Fábio Moreno, em entrevista, afirmou sobre a possibilidade em poupar alguns jogadores para o duelo contra o Palmeiras. Apodi, Camilo, Ruan Renato e Dawhan podem ser alguns nomes dos atletas desgastados, que atuaram na maratona recente de jogos da equipe e podem ser preservados.

O lateral-esquerdo Yuri volta a ficar à disposição após cumprir suspensão no clássico contra o Guarani, assim como Fábio Moreno.

LUCAS LIMA TREINA SEM RESTRIÇÕES COM O ELENCO DO PALMEIRAS E PODE SER NOVIDADE

Durante as atividades do técnico Abel Ferreira para o confronto decisivo contra a Ponte, uma das novidades foi o retorno de Lucas Lima. O meio-campista trabalhou com o elenco em tempo integral após se recuperar de uma lesão na coxa direita e pode reforçar o time nos próximos jogos – sua última partida pelo Verdão foi no triunfo por 2 a 0 sobre a Ferroviária, no dia 14 de março, também pelo Paulistão.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Ponte Preta x Palmeiras

Data: 9 de Maio de 2021, quinta-feira

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, Leandro Matos Feitosa e Philippe Lombard

Transmissão:

– REDE GLOBO (TV aberta para SP, PR, RJ (Resende), ES, TO, MT, BA, SE, AL, PB, RN, CE, PI, MA, PA, AM, RO, AC, RR, AP e DF.);

– PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil);

PONTE PRETA: Ygor Vinhas, Felipe Albuquerque, Luizão, Rayan e Jean Carlos (Yuri); Barreto e Locatelli (Léo Naldi); Niltinho, Thalles (Renan Mota) e Moisés; Paulo Sérgio. Técnico: Fábio Moreno

Desfalques: João Veras (em transação física);

Pendurados: Ninguém;

Suspenso: Ninguém;

Voltam de suspensão: Yuri e Fábio Moreno;

PALMEIRAS: Vinícius; Garcia, Henri, Renan e Victor Luís; Fabinho, Pedro Bicalho, Lucas Esteves e Lucas Lima; Gabriel Silva e Rafael Elias. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Luan Silva, Breno Lopes, Benjamín Kuscevic e Gabriel Veron (machucados);

Pendurados: Renan, Danilo, Fabinho, Zé Rafael e Gabriel Silva;

Suspenso: Ninguém.