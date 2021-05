Brasileiro

Ponte se reapresenta para estreia na Série B e torcida protesta



Torcedores esticaram faixas em frente ao Moisés Lucarelli nesta segunda-feira

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 24 (AFI) – Faltando menos de uma semana para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, o elenco da Ponte Preta se reapresentou nesta segunda-feira depois de receber três dias de folga.

Enquanto os jogadores realizaram uma atividade no Centro de Treinamento do Jardim Eulina sob o comando interino de Sandro Forner – a diretoria ainda não anunciou o novo treinador -, torcedores protestaram no Moisés Lucarelli.

Faixas com os dizeres “Diretoria amadora”, “Tiãozinho omisso” e “Devolvam nossa A.A.P.P.” foram esticadas em frente ao portão principal do Majestoso.

Protesto de torcedores no Moisés Lucarelli

A torcida pontepretana está incomodada com o baixo rendimento do time neste início de temporada. A Ponte Preta caiu precocemente na 2ª fase da Copa do Brasil para o Criciúma e ficou de fora das quartas de final do Paulistão.

MUDANÇAS

Em meio as críticas dos torcedores, a diretoria segue trabalhando para reforçar o elenco e também definir quem será o treinador na Série B, já que Fábio Moreno retornou ao cargo de coordenador de futebol no último final de semana.

Os principais nomes da lista pontepretana são Zé Ricardo (sem clube), Eduardo Barroca (sem clube) e Vinícius Bergantin (Ituano).

Em relação a reforços, a Macaca anunciou nesta segunda-feira o atacante Richard e também tem acerto com o lateral-esquerdo Rafael Santos, o volante Lucas Cândido e o atacante Josiel.

Por outro lado, a Ponte Preta confirmou no último final de semana as saídas do zagueiro Luizão e do volante Barreto. O lateral-esquerdo Yuri é outro que não está nos planos.