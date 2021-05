Por expulsão ocorrida no início do Paulistão, Cantillo desfalcará o Corinthians no Majestoso

Com time e treinador pressionados, o Corinthians enfrenta o São Paulo neste domingo (2), na Neo Química Arena, às 22h15 (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Paulista. O Timão já está classificado à próxima fase. A equipe tem 14 pontos de frente para o Santo André, terceiro colocado do Grupo A.









Para o Majestoso, o técnico Vágner Mancini tem um desfalque de última hora. O volante Cantillo foi julgado na última quinta-feira (27) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por uma expulsão ocorrida diante da Ponte Preta, a qual ocorreu há cerca de dois meses.

Na vitória sobre a Macaca por 2 a 1, em 7 de março, o colombiano foi expulso após uma falta dura no adversário aos 39 minutos do segundo tempo. O árbitro Raphael Claus utilizou o VAR para tomar a decisão de mostrar o cartão vermelho para ele. Cantillo foi titular na última quinta, na derrota para o Peñarol pela Copa Sul-Americana.

Na posição, Mancini tem escalado Camacho como titular absoluto e revezado o seu companheiro na dupla de volantes. Enquanto Cantillo atuou diante do Peñarol, Gabriel e Ramiro já tiveram oportunidades, além dos garotos da base Adson, Roni e Xavier. Há também a possibilidade de escalar o chileno Araos.

No Corinthians desde o início de 2020, o colombiano soma 47 jogos com a camisa alvinegra e não marcou gols. Ele teve um bom início sob o comando de Tiago Nunes, mas caiu de produção no Campeonato Brasileiro.