‘Porcaria de competição’, desabafa jornalista Luís Roberto sobre a Copa América no Brasil

Nesta segunda-feira (31), o narrador e jornalista esportivo Luís Roberto se revoltou ao comentar a decisão da Copa América ser sediada no Brasil, que atualmente acumula 500 mil vítimas do novo coronavírus. Inicialmente, o torneio seria disputado na Argentina e na Colômbia, mas os dois países desistiram por causa da pandemia da covid-19.

Durante o programa Seleção SporTV, o jornalista soltou o verbo sobre a decisão da Conmebol. “Momento apoteótico dessa porcaria dessa competição! É uma vergonha! É um tapa na cara dos brasileiros!”, desabafou.

Luís Roberto também falou sobre diferença do tempo de resposta do governo Bolsonaro em relação ao torneio e as ofertas de vacinas contra a covid-19. “O país que tem a pandemia descontrolada, que levou nove meses para responder à carta da Pfizer, respondeu em dez minutos que ‘vamos fazer a Copa América'”, argumentou o jornalista.

Veja o vídeo completo do comentário de Luís Roberto no Seleção SporTV: