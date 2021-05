Portal FI traz todos os principais campeões europeus de 2021

Portal FI traz todos os principais campeões europeus; Bayern mantém hegemonia



Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Internazionale, Lille, Manchester City e Sporting foram os campeões

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 24 (AFI) – Dos seis principais torneios europeus, apenas a Alemanha manteve a hegemonia do seu campeão. Juventus e PSG, por outro lado, foram tocados do lugar mais alto do pódio. O Portal Futebol Interior traz, nesta segunda-feira, os seis principais campeões europeus.

O Bayern de Munique manteve a supremacia na Alemanha e faturou a Bundesliga pela nona vez seguida. O título da atual temporada foi o 31º na história dos bávaros. No Espanhol, o Atlético de Madrid quebrou a hegemonia de Real Madrid e Barcelona ao faturar seu 11º título.

Lille voltou a ser campeão francês. (Foto: Divulgação)

O Atleti estava na seca desde 2013/2014. De lá para cá, apenas Real e Barça haviam dado voltas olímpicas. A seca da Internazionale era ainda maior. O time de Milão voltou a vencer o Italiano após 11 anos e com quatro rodadas de antecedência. Esse foi o 19ª título da Inter.

O Lille, por sua vez, acabou com o domínio do PSG. A quarta conquista do Lille foi obtida após uma década do então seu último título. O Manchester City, enquanto isso, foi campeão pela sétima vez do Inglês, sendo o terceiro troféu de Pep Guardiola. Por fim, a espera do Sporting em Portugal foi de 19 anos.

CONFIRA OS PRINCIPAIS CAMPEÕES DA EUROPA:

Bayern de Munique (Alemão)

Atlético de Madrid (Espanhol)

Internazionale (Italiano)

Lille (Francês)

Manchester City (Inglês)

Sporting (Português)