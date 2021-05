Português

PORTUGUÊS: Familicão afunda Nacional e Santa Cruz segue sonhando



O Placar Futebol Interior acompanha ao vivo todos os jogos da competição

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 16 (AFI) – Três jogos encerraram a 33ª rodada do Campeonato Português neste domingo. O Santa Cruz venceu o Belenenses e pulou para a sexta posição. Já o Familicão afundou de vez o Nacional da Mandeira na lanterna da competição.

Em casa, o Famalicão fez 3 a 0 no lanterna com facilidade, com gols de Rodrigues, Jaime e Valenzuela. Com isso, subiu para a décima colocação, com 40 pontos. Já o rival ficou em último, com apenas 25.

Familicão venceu mais uma no Português

Já o Santa Cruz, com dois gols de Carvalho, fez 2 a 0 no Belenenses e subiu para a sexta posição, com 44 pontos, com chances remotas de ir para uma Liga Europa. Já seu rival ficou em oitavo, com 40.

Por fim, Marítimo e Vitória de Guimarães ficaram no empate sem gols. O primeiro é o 13º colocado, com 35 pontos, contra 41 do Vitória.