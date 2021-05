Postagem de Nikão preocupa torcida e Athletico pede US$ 1,5 milhão para venda; Grêmio inicia investida a pedido de Tiago Nunes

Em meio às vésperas do Athletiba desta quinta-feira (06) pelo Campeonato Paranaense, a direção do Furacão foi pega de surpresa com a suposta proposta do Grêmio por Nikão. De acordo com os colegas Vagner Martins e Pedro Oliveira, da Band RS, o Grêmio formalizou oferta para levar o camisa 11 em definitivo.









De acordo com a reportagem, o Athletico exige o pagamento à vista de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões na cotação atual) para liberar o meia-atacante. O contrato no CT do Caju termina em dezembro e o atleta já deixa claro que pretende mudar de ares em 2022, afinal são seis temporadas defendendo o manto rubro-negro.

Uma das equipes que vinham monitorando Nikão era o Al Ittihad, da Arábia Saudita, comandada por Fábio Carille. Além do Grêmio, o Corinthians e o São Paulo andaram consultando o estafe do atleta para iniciar uma negociação, porém nada se concretizou até o momento. Em 2020, ele quase foi vendido ao Al Ain, dos Emirados Árabes.

Uma publicação de Nikão nas redes sociais apimentou ainda mais a incerteza de permanência em Curitiba. Nos stories do Instagram – em sua conta pessoal – , o camisa 11 compartilhou uma imagem em que está emocionado com a camisa do Athletico e a legenda “Tudo está nas mãos de Deus!” sugere várias interpretações. Houve torcedor do Grêmio já se animando com a possibilidade de vinda do meia-atacante.

Vale lembrar que o Grêmio agora é comandado por Tiago Nunes, que comandou Nikão na melhor fase de sua carreira. O camisa 11, inclusive, deve ser preservado por António Oliveira para o Athletiba de logo mais. No setor ofensivo, o português deve apostar em Reinaldo e o recém-contratado Matheus Babi.