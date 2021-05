Potiguar

POTIGUAR: ABC e Santa Cruz definem vaga na decisão do Estadual



O vencedor do confronto enfrentará o Globo na decisão do Campeonato Potiguar

Publicado em 29/05/2021

por Agência Futebol Interior

Natal, RN, 29 (AFI) – De ‘camarote’, o Globo acompanhará neste domingo quem será o seu adversário na decisão do Campeonato Potiguar 2021. Isso porque ABC e Santa Cruz se enfrentam às 16 horas, no estádio Frasqueirão, em Natal, pela final da Copa Rio Grande do Norte, considerado o segundo turno do Estadual.

Após fracassar no primeiro turno, o ABC fez boa campanha no segundo turno e voltou a ter chances de conquistar o título Estadual. Na Copa Rio Grande do Norte foram cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota, campanha que deixou o time na liderança isolada com 16 pontos ganhos.

Já o Santa Cruz ‘renasceu das cinzas’ após ser lanterna no primeiro turno. O time surpreendeu para não ser rebaixado e acabou terminando o segundo turno na segunda posição com 15 pontos. Foram cinco vitórias e duas derrotas, o que foi suficiente para ficar à frente do tradicional América-RN.

Quem conquistar o segundo turno garantirá vaga na decisão do Campeonato Potiguar diante do Globo, campeão da Copa Cidade de Natal, primeiro turno do Estadual. E ai? Quem seguirá na briga pelo título?

