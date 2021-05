Potiguar

POTIGUAR: ABC e Santa Cruz vencem e farão a final do 2ª turno; América é eliminado



As equipes definirão quem irá encarar o Globo na grande final do Campeonato Potiguar

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Natal, RN, 27 (AFI) – Três jogos abriram a sétima e última rodada da fase de grupos da Copa Rio Grande do Norte, segundo turno do Campeonato Potiguar, definindo os finalistas do turno. Com os resultados da rodada, ABC e Santa Cruz de Natal carimbaram seus passaportes à decisão e definirão quem irá encarar o Globo na grande final do estadual.

SEM CLÁSSICO

Foto: Divulgação / ABC

Sem nada definido na última rodada, a expectativa dos torcedores era para saber quem iria se classificar à final da Copa Rio Grande do Norte.

Precisando da vitória, o ABC, que iniciou a rodada na liderança, fez o dever de casa ao derrotar a equipe do Assu, por 2 a 0, no Frasqueirão, com gols de Wallyson e Valderrama, assegurando a liderança e a vaga na final, com 16 pontos, jogando em casa.

O segundo clube classificado foi o Santa Cruz de Natal, que mesmo jogando fora de casa, superou a equipe do Palmeira por 2 a 0, com dois gols de Max, terminando na segunda colocação, com 15 pontos, tendo a chance de chegar à final do estadual.

Quem corria por fora e até fez o seu trabalho, mas não conseguiu se classificar foi o América, que superou a equipe do Potiguar de Mossoró por 2 a 1, fora de casa, com gols de Wallace Pernambucano e Romarinho. Vice-campeão do primeiro turno e com a eliminação nesta quinta-feira, o Mecão não estará na final do Potiguar nesta temporada.

OUTRA PARTIDA

Apenas cumprindo tabela, o campeão do primeiro turno Globo irá fechar a Copa Rio Grande do Norte nesta sexta-feira (28), a partir das 15h, quando encara a equipe do Força e Luz, no Barretão. Ambas as equipes não possuem chances de classificação.

REGULAMENTO

Composto por oito times, o campeonato é disputado em dois turnos (Copa Cidade do Natal e Copa Rio Grande do Norte) no sistema de pontos corridos. Ambos têm decisão entre os dois primeiros com vantagem do empate para o time de melhor campanha. Os campeões de cada turno avançam à final. Caso o mesmo time ganhe os dois turnos será declarado campeão. O pior time no somatório geral é rebaixado.