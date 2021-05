POTIGUAR: América empata, mas segue líder; ABC vence e entra no G2

Potiguar

POTIGUAR: América empata, mas segue líder; ABC vence Santa Cruz e entra no G2



Jogando em casa, Mecão ficou no zero a zero com o Palmeira; Elefante, por sua vez, venceu o Santa Cruz fora e entrou no G2

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Natal, RN, 19 (AFI) – América e ABC seguem suas boas campanhas no returno do Campeonato Potiguar. Hoje, ambos os times ocupam as primeiras posições e estão garantindo suas vagas na final. Com isso, fariam a decisão do segundo turno, onde buscariam uma vaga para a grande decisão estadual junto ao Globo.

TUDO IGUAL



Abrindo os duelos do dia, o América recebeu o Palmeira na Arena das Dunas. Em um jogo abaixo do esperado, o Mecão empatou sem gols com o Verdão. Outra igualdade na tarde de hoje foi entre ASSU e Globo. No Estádio Edgarzão, Mael abriu o marcador para a Águia de Ceará Mirim, mas Jeferson marcou e selou o empate.

ABC vence o Santa Cruz no Frasqueirão (Foto: Rennê Carvalho/ABC)

NO SUFOCO



No Frasqueirão, mas como visitante, o ABC venceu o Santa Cruz por 2 a 1. Ainda nos minutos iniciais, Levy marcou para o Elefante. Aos 25, porém, Alexandre deixou tudo igual. Na segunda etapa, porém, Vinícius Paulista marcou o gol da vitória alvinegra.

No Barretão, em Ceará-Mirim, o Potiguar venceu o Força e Luz em duelo movimentado : 4 a 3. Autor de três gols, Alexandre, do Potiguar, foi o destaque da partida. Além dele, Walber marcou para o Time Macho. Para o Time Elétrico, André Costa e Vinícius descontaram.

PRÓXIMOS JOGOS



Quatro jogos serão realizados na sexta rodada do Campeonato Potiguar. No sábado (22), Palmeira e Potiguar abrem os duelos às 15h no Frasqueirão. No domingo (23), às 15h, Globo e Santa Cruz duelam no Barretão. Às 16h, novamente no Frasqueirão, ABC e América fazem clássico. Na segunda, também no Frasqueirão, Força e Luz e ASSU duelam.