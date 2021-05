POTIGUAR: América pode disparar na ponta e ABC se complicar em campo

Potiguar

POTIGUAR: América pode disparar na ponta e ABC se complicar no 2º turno



O América-RN pode deixar bem encaminhada sua vaga na final do segundo turno caso vença nesta quarta-feira

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Natal, RN, 18 (AFI) – A quarta-feira será de ‘rodada cheia’ pela Copa Rio Grande do Norte (segundo turno do Campeonato Potiguar). Os quatro jogos da quinta rodada serão disputados no período da tarde, com destaque para o líder América-RN e o pressionado ABC.

O América-RN receberá o Palmeira às 15 horas na Arena das Dunas, em Natal. O Mecão é o líder com dez pontos e precisa da vitória para praticamente confirmar vaga na decisão do segundo turno. Enquanto o Palmeira, sétimo com dois pontos, precisa do resultado positivo para seguir buscando a permanência na Primeira Divisão.

América-RN quer disparar na liderança do segundo turno

Quem está em ‘maus lençóis’ é o ABC. O alvinegro tem confronto direto com o Santa Cruz às 15h30 no estádio Frasqueirão, em Natal. O Santa é o vice-líder com nove pontos, enquanto ABC é o terceiro com sete. O Mais Querido não pode nem pensar em derrota, do contrário terá que buscar um ‘milagre’ nas duas últimas rodadas.

Nas outras partidas do dia, o Assu recebe o Globo às 15 horas no Edgarzão, em Assu; enquanto o Força e Luz receberá o Potiguar de Mossoró às 15 horas no estádio Barretão, em Ceará-Mirim.

REGULAMENTO

Composto por oito times, o campeonato é disputado em dois turnos (Copa Cidade do Natal e Copa Rio Grande do Norte) no sistema de pontos corridos. Ambos têm decisão entre os dois primeiros com vantagem do empate para o time de melhor campanha. Os campeões de cada turno avançam à final. Caso o mesmo time ganhe os dois turnos será declarado campeão. O pior time no somatório geral é rebaixado.