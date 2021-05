Potiguar

POTIGUAR: Em duelo emocionante, Potiguar vence o Palmeira e é líder



Numa partida de sete gols, o Time Macho venceu o Verdão por 4 a 3

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Ceará-Mirim, RN, 22 (AFI) – Em um duelo emocionante, o Potiguar de Mossoró venceu mais uma e chegou à sua quarta vitória no returno do Campeonato Potiguar. Diante do Palmeira, o time fez um duelo de muitos gols e levou para casa um triunfo por 4 a 3. Com isso, assume a primeira posição na tabela de classificação e depende apenas de si para se classificar.

EMOCIONANTE!



Palmeira e Potiguar fizeram um duelo emocionante e de muitos gols no Barretão. Ainda nos minutos iniciais, Wilson deixou o Time Macho na frente. Aos 40, Alexandre ampliou. Ainda na primeira etapa, Everaldo descontou. Na volta dos vestiários, Alexandre fez o terceiro do Potiguar. Pouco depois, Everaldo e Sylas empataram. No fim, Mikael marcou e selou a vitória do Príncipe.

Potiguar vence o Palmeira pelo Campeonato Potiguar (Foto: Léo Moura / ACD Potiguar)

PRÓXIMOS JOGOS

Três jogos fecharão a sexta rodada do returno do Campeonato Potiguar. Em Ceará-Mirim, o Globo receberá o Santa Cruz no Barretão, às 15h deste domingo (23). Uma hora mais tarde, às 16h, ABC e América realizam clássico no Frasqueirão, em Natal. Na segunda (24), às 15h, Força e Luz e Assu fecham a rodada também no Frasqueirão, em Natal.