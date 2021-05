Potiguar

POTIGUAR: Rodada decisiva definirá finalistas do 2º turno. Quem avança?



ABC e Santa Cruz dependem das próprias forças para chegar à decisão do segundo turno. O América-RN ainda sonha

Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

Natal, RN, 26 (AFI) – A sétima e última rodada da Copa Rio Grande do Norte, segundo turno do Campeonato Potiguar, definirá nesta os dois finalistas que seguirão na briga por uma vaga na grande decisão do Estadual. O ABC é o que tem situação mais confortável, enquanto América-RN pode dar adeus ao sonho do título.

Motivado após a vitória no clássico sobre o América-RN por 3 a 1, o ABC receberá o Assu às 15 horas no estádio Frasqueirão, em Natal. O alvinegro lidera o segundo turno com 13 pontos ganhos e só depende de si para chegar à final da Copa Rio Grande do Norte. O adversário é o lanterna com três pontos – não venceu nesta fase do campeonato.

ABC depende das próprias forças para chegar à final do segundo turno

Pressionado, o América-RN visitará o Potiguar de Mossoró em confronto direto por uma vaga no G2. O duelo acontecerá às 15 horas no estádio Nogueirão, em Mossoró. O América é o quarto colocado com 11 pontos, um ponto atrás do Potiguar, terceiro com 12. Para o time alvirrubro avançar, ele terá que vencer e contar que o Santa Cruz não vença o Palmeira fora de casa.

Santa Cruz que também só depende de si para chegar à final do segundo turno. O tricolor enfrentará o Palmeira às 15 horas no Barretão, em Ceará-Mirim. O Santa é o vice-líder com 12 pontos, enquanto o Palmeira é o sétimo com três pontos – também ainda não venceu no segundo turno.

NA SEXTA-FEIRA

O encerramento da última rodada acontecerá na sexta-feira com Globo x Força e Luz, às 15 horas, no Barretão, em Ceará-Mirim. O Globo, campeão do primeiro turno, já está garantido na grande decisão do Estadual.

REGULAMENTO

Composto por oito times, o campeonato é disputado em dois turnos (Copa Cidade do Natal e Copa Rio Grande do Norte) no sistema de pontos corridos. Ambos têm decisão entre os dois primeiros com vantagem do empate para o time de melhor campanha. Os campeões de cada turno avançam à final. Caso o mesmo time ganhe os dois turnos será declarado campeão. O pior time no somatório geral é rebaixado.