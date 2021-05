Power Couple: Medrado e DJ Claytão são eliminados com 23,40% dos votos

O casal Fernanda Medrado e DJ Claytão foram os primeiros eliminados do programa Power Couple, nesta quinta-feira (20), com 23,40% dos votos. De acordo com o Uol, eles perderam a disputa para Bibi e Pimpolho e Márcia Fellipe e Rod Bala.

Segundo ainda o Uol, a formação da briga começou com Bibi e Pimpolho. O casal foi direto para a falsa eliminação da primeira semana depois de desistirem da Prova dos Casais. Depois disso, perderam a prova surpresa, que aconteceu na última quinta (13). Eles acabaram ganhando espaço na DR desta semana.