Praias e praças podem voltar a ser fechadas nos finais de semana em AL

Se depender da equipe técnica na Secretaria de Saúde, o novo decreto de isolamento social vai trazer pelo menos uma mudança, que não atinge diretamente o comércio ou o setor de serviços, mas que pode, eis o entendimento, ajudar a conter o avanço da pandemia nesse momento.

Trata-se do fechamento de praças, praias (na areia) e outros espaços públicos nos finais de semana.

O entendimento é de que nesses espaços acontecem, com frequências, as aglomerações que são tão comuns, principalmente aos sábados, domingos e feriados.

A tentativa é de evitar um endurecimento, nesse momento, dos setores da economia que retomaram o funcionamento, ainda que com restrições.

A proposta estará na mesa do governador durante a reunião da equipe que trata do tema.

Fiscalização:

Outra reivindicação importante dos técnicos da Sesau: a intensificação da fiscalização do cumprimento do decreto pela Segurança Pública – o que também depende do governador.

Por Ricardo Mota / TNH1