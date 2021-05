Praticidade na cozinha: aprenda a fazer mousse de goiaba para a sobremesa

Em um recipiente, junte à gelatina a água e leve ao fogo em banho-maria até dissolver.

Em um liquidificador, bata as goiabas, o açúcar, o creme de leite e a gelatina dissolvida e reserve.

Em uma panela média, misture bem as claras e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar por cerca de 3 minutos, tirando a panela do fogo por alguns instantes a cada minuto, continuando a mexer, para não cozinhar.

Transfira para uma batedeira e bata até dobrar de volume.

Incorpore-as delicadamente ao creme reservado.

Despeje a mousse em tacinhas de sobremesa e leve à geladeira por cerca de 4 horas.

Sirva com a Calda reservada.