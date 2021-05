Preço da cesta básica aumenta em 15 capitais em abril; saiba quais

Comprar alimentos em 15 capitais do Brasil ficou mais caro. Mas afinal qual o preço da cesta básica mais cara entre as capitais? Qual delas tiveram aumento ou diminuição de preços? Qual o salário-mínimo seria ideal? Saiba tudo isso abaixo.

Os dados sobre os preços da cesta básica são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, de acordo com levantamento feito mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Veja os preços mais caros das cestas básicas

Ao todo 17 capitais são analisadas, em apenas duas foi registrada queda no preço da cesta básica. Por outro lado, quando comprado com abril de 2020, o preço da cesta básica aumentou em todas as capitais pesquisadas.

A maiores altas nos preços da cesta básica foram registradas em:

Campo Grande (6,02%);

João Pessoa (2,41%);

Vitória (2,36%);

Recife (2,21%);

Belo Horizonte (1,82%);

Já a diminuição de valores no preço da cesta básica aconteceu apenas em:

Belém (-1,92%);

Salvador (-0,81%);

Já quando o assunto é o preço da cesta básica mais cara lideram:

Florianópolis (R$ 634,53)

São Paulo (632,61)

Porto Alegre (R$ 626,11)

Rio de Janeiro (R$ 622,04)

Vitória (R$ 610,98)

Valor do salário-mínimo é insuficiente

Para o salário-mínimo se equivalente seria necessário que fosse pelo menos R$ 5.330,69, valor que corresponde a 4,85 vezes o piso nacional vigente, de R$ 1.100,00. Foi o que concluiu o Dieese, baseado numa família de quatro pessoas, duas crianças e dois adultos.

“Quando se compara o custo da cesta com o salário-mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social (7,5%), verifica-se que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu, em abril, na média, 54,36% do salário-mínimo líquido para comprar os alimentos básicos para uma pessoa adulta. Em março, o percentual foi de 53,71%”, afirma a pesquisa.

Veja a tabela completa do preço da cesta básica abaixo: