Prefeitura de Barra do Quaraí – RS divulga novo Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Barra do Quaraí – RS divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 17 vagas para estudantes de nível médio/técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades abaixo:

Médio: Ensino médio (4);

Ensino médio (4); Técnico : Técnico em Recursos Humanos (1); Técnico em Administração (1); Técnico em Enfermagem (1);

: Técnico em Recursos Humanos (1); Técnico em Administração (1); Técnico em Enfermagem (1); Superior: Licenciatura em Geografia; Licenciatura em Letras; Licenciatura em Ciências; Licenciatura em Matemática; Licenciatura em Educação Física; Pedagogia (2); Nutrição (1); Serviço Social (1); Enfermagem (1); Arquitetura (1); Aquicultura (1); Fisioterapia (1); Ciências Jurídicas (1); e Ciências Contábeis (1).

Para concorrer as funções ofertadas, é necessário que o candidato esteja matriculado e com frequência efetiva no respectivo curso relativo ao cargo pleiteado. Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em jornadas de 20 a 30 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor que alterna entre R$ 280,00 a R$ 700,00.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 25 de maio de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial do Centro de Integração Empresa Escola (Ciee – RS).

PROVAS

O processo seletivo contará com provas com 20 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa e conhecimentos gerais. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 3 de junho de 2021, às 10h, no portal do Ciee.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021