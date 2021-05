Prefeitura de Divinópolis – MG abre novas vagas de Estágio

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Divinópolis via Secretaria Municipal de Administração, faz saber aos interessados a abertura de um novo processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva para estudantes de nível superior.

As oportunidades são para os cursos de Ciências da Computação; Ciências Contábeis; Direito; Medicina Veterinária; Publicidade e Propaganda; Administração; Arquitetura e Urbanismo; Engenharia Civil; Engenharia de Produção; Design Gráfico; Engenharia da Computação; História; e Sistemas de Informação.

A bolsa auxílio varia entre R$ 300,00 a R$ 400,00, por carga horária de 20 a 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 28 de maio de 2021, no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal. Não haverá taxa de inscrição.

O processo seletivo contará com apenas avaliação mediante a somatória da nota do candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre os anos de 2018 a 2020, conforme critérios especificados no edital.

EDITAL 2021