Prefeitura de Gaúcha do Norte – MT divulga novo Processo seletivo: Até R$7,1mil

Edital publicado. A Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte – MT abre novo edital de concurso público que tem por objetivo ocupar uma vaga no cargo de Auditor de Controle Interno, função que exige nível superior completo e oferta salário de R$ 7.194,37, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 18 de junho de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IBRASP. O valor da inscrição está fixado em R$ 120,00.

PROVAS

O concurso público contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, noções de direito e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 18 de julho de 2021, em locais a serem informados.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

ATRIBUIÇÕES

Proceder a avaliação da eficiência e economicidade do Sistema de Controle Interno do Município; Realizar auditorias e fiscalização sobre os sistemas contábil, financeiro, de execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos; Promover O acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação da gestão; Realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos municipais; Verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à admissão de pessoal e à concessão de aposentadoria e pensão na Administração direta, fundacional e autárquica, submetendo os resultados à apreciação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, para fins de registro: Disciplinar, acompanhar e controlar eventuais contratações de consultorias independentes, observadas as normas pertinentes às licitações previstas na legislação especifica, no âmbito da Administração indireta; Avaliar as técnicas e os resultados dos trabalhados das auditorias na Administração; entre outros.

EDITAL 2021