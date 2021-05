Prefeitura de Niterói instala placas da rua Paulo Gustavo e emociona amigos do ator

“Estamos realizando a instalação das 46 placas da Rua Ator Paulo Gustavo, em Icaraí. A via, uma das mais importantes da Zona Sul da nossa cidade, passou a homenagear esse querido filho de Dona Déa e de Niterói. A mudança no nome da rua foi aprovada por 90% dos niteroienses em consulta pública com mais de 34 mil participantes e foi aprovada pela Câmara de Vereadores.”, registrou o perfil da Prefeitura de Niterói.

Amigos de Paulo Gustavo se emocionaram com a homenagem. “Paulo Gustavo eu te amo”, escreveu Tatá Werneck. “Todas as ruas e todo o amor sempre nos levarão até você”, publicou Regina Casé. A mãe do ator, Dea Lúcia, também compartilhou as homenagens.

Veja: