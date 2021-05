Prefeitura de Penedo inicia elaboração do Plano Plurianual

Decom PMP

Aconteceu na tarde desta quinta-feira, 20 de maio, a primeira reunião do governo Ronaldo Lopes/João Lucas para elaboração do Plano Plurianual (PPA) do município de Penedo.

O planejamento para alinhar e traçar estratégias destinadas a fomentar o desenvolvimento social e econômico durante os quatro anos da gestão Crescendo Com Seu Povo reuniu secretários municipais e o Prefeito Ronaldo Lopes,

O primeiro escalão da Prefeitura de Penedo assistiu uma palestra sobre como planejar o PPA, exposição apresentada por Rita Barreto (ex-Controladora Geral da PMP) e Ricardo Ruas.

Os especialistas em gestão pública que abordaram o tema de forma objetiva e prática, esmiuçando quais os próximos passos para os gestores de cada pasta municipal criarem suas programações no PAA, considerando os impactos da pandemia de Covid-19.

AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL

Uma das mudanças trazidas por essa crise sanitária que o mundo está vivenciando é a

alteração na participação da população. Para viabilizar a interação, a Prefeitura de Penedo disponibiliza uma ferramenta digital no portal institucional.

A população penedense pode responder um formulário on-line, através da Audiência Pública Eletrônica para elaboração da LDO, LOA (2022) e PPA (2022 a 2025), e também sugerir algumas ideias que transformem em melhorias para o município.

O acesso substitui os encaminhamentos feitos em audiência pública presencial, seja por meio do envio de proposta escrita durante a audiência ou a participação do público ao

microfone.

Com a disponibilidade do acesso virtual, a participação da comunidade está garantida para que juntos, povo e governo, atuem em conjunto com o planejamento do Poder Executivo

Municipal.

Após o plano ser elaborado e aprovado, o documento seguirá para a análise da Câmara

Municipal de Penedo, conforme previsto pela legislação pertinente.