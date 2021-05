Prefeitura de Salvador prorroga medidas restritivas até 1º de junho

Devido ao avanço da covid-19 em Salvador, a Prefeitura prorrogará as medidas de combate à pandemia até 1º de junho. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis durante coletiva virtual, realizada nesta segunda-feira (24).

“Há uma procura grande por leitos clínicos. Isso indica que os pacientes estão chegando com sintomas mais leves, porém, o número é expressivo. Já começa a ter uma pressão sobre as UPAs e isso confirma que podemos estar diante de uma terceira onda ou do recrudescimento da segunda onda, ou seja, ela caiu, estabilizou e voltou a crescer”, disse o prefeito.